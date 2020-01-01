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الرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائر

الجمعة 14 أغسطس 2020 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائر


رام الله /سما/

أكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، أن هناك علاقة تاريخية تربط القيادة الفلسطينية، بدولة الإمارات، لافتاً إلى أن الورقة الفلسطينية ليست ورقة التوت للتطبيع.

جاء ذلك، تعقيباً على اتفاق السلام، الذي تم توقيعه، اليوم الخميس، بين دولة الاحتلال الإسرائيلي، والإمارات، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً: "كل الدول العربية، أوقفت الدعم المالي لفلسطين، باستثناء الجزائر".

وأوضح الرجوب، في لقاء عبر قناة (فلسطين الفضائية)، مساء اليوم، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، وضع نفسه تحت تصرف الإرادة الفلسطينية الرافضة للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

في السياق، أكد الرجوب، أن الحكومة الإسرائيلية، تراهن على استمرار الانقسام الفلسطيني، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية.
 

#جبريل الرجوب #الول العربية #فلسطين #حماس #اسماعيل هنية

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