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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...

الخميس 13 أغسطس 2020 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...


رام الله / سما /

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وبحسب الوكالة الرسمية، أكد هنية دعم موقف القيادة الفلسطينية والرئيس في رفض الإعلان الثلاثي، الاميركي- الإماراتي- الإسرائيلي، مشددا على أنه موقف معبر عن شعبنا الفلسطيني ونحن جميعا معه، وخلف الرئيس المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وفي رفض جميع الإعلانات والقرارات الأحادية المعنية بطمس الحقوق الفلسطينية، وانتهاك القرارات الدولية.

وأكد هنية استعداده لأي تحرك مشترك تحت قيادة الرئيس.

#اسماعيل هنية #الرئيس عباس #الامارات #حماس

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