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أهالي عصيرة القبلية يتصدون لهجوم مستوطنين

الخميس 13 أغسطس 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي عصيرة القبلية يتصدون لهجوم مستوطنين


نابلس / سما /

 تصدى أهالي قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، مساء اليوم الخميس، لعشرات المستوطنين الذين شنوا هجوماً على القرية، وحاولوا الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين جاؤوا من مستوطنة "ايتسهار" المقامة على أراضي القرية والقرى المجاورة، واعتدوا على منازل المواطنين الواقعة عند الأطراف الجنوبية والشرقية للقرية ورشقوها بالحجارة، فتصدى لهم الأهالي واشتبكوا معهم بالحجارة، وعلى الفور تدخلت قوات الاحتلال التي جاءت لتوفير الحماية للمستوطنين، وتحول الأهالي للاشتباك مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

يذكر أن عشرات المستوطنين كانوا قد شنوا هجوماً مماثلاً الليلة الماضية على قريتي عصيرة القبلية وعوريف، واعتدوا على المنازل وممتلكات الأهالي، وأحرقوا حفاراً آلياً (باجر) في أحد محاجر عصيرة القبلية، وتصدى لهم الأهالي واشتبكوا معهم وتمكنوا من طردهم خارج القريتين.

#قرية عصيرة القبلية #مستوطنون

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