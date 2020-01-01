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القسام: جهات معادية تضغط على الشركات لإغلاق مواقع الكتائب

الخميس 13 أغسطس 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام: جهات معادية تضغط على الشركات لإغلاق مواقع الكتائب


غزة / سما /

 أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن ما اسمته "الجهات المعادية" تقوم بالضغط على الشركات المستضيفة لمواقع القسام باللغات العربية والانجليزية والعبرية، وأجبرها على إغلاقها دون سابق إنذار بعد فشلها في اختراق الخوادم.

واعتبرت في بيان لها أن ذلك محاولة يائسة لإسكات صوت المقاومة الفلسطينية أو حجبه عن الملايين من أنصارها ومحبيها.

وأضاف بيان القسام؛"أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مقدراتنا، وقد كنا في كل مرة نخرج منها بفضل الله أصلب عوداً وأكثر تصميماً على مقارعة أعدائنا في كل الميادين، وإن هذه الحملة الشعواء على منصات المقاومة لهي دليل إضافي على حجم الألم الذي تسببه لأعداء شعبنا وأمتنا".

وأكدت أن "مواقعها الالكترونية ستعود للعمل قريباً رغم أنف الاعداء متجاوزين كل التحديات والعقبات".

#كتائب القسام #المواقع الالكترونية #مواقع القسام #غزة #المقاومة الفلسطينية

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