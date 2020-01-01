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لن أتنازل عن الضم.. نتنياهو: ستكون هناك اتفاقات كاملة مع دول عربية من دون العودة لحدود 67

الخميس 13 أغسطس 2020 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لن أتنازل عن الضم.. نتنياهو: ستكون هناك اتفاقات كاملة مع دول عربية من دون العودة لحدود 67


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، أنه ملزم بمسألة الضم، مشددا على أنه لن يتنازل عن العملية.

وصرح نتنياهو في كلمة مساء اليوم، بأن قضية الضم ستبقى على الطاولة وبأنها لا تزال على جدول الأعمال، حيث قال: "أنا من جلبت قضية الضم على الطاولة، وملزم القيام بها بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية فقط".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي طلب من إسرائيل أن تنتظر بشكل مؤقت لقضية الضم.. أردنا أن نأتي بالسلام مع الدول العربية ومتأكد ستكون دول أخرى".

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنهم "شعب يرغب بالسلام ويصلي من أجل السلام"

وبخصوص الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، قال: "في هذا اليوم التاريخي الذي فيه نبني علاقات شاملة مع الإمارات، أنتم تباركون ذلك.. وأقول لمواطني الإمارات وعلى رأسهم الشيخ زايد، السلام عليكم والسلام علينا".

وأوضح نتنياهو أن الشرط كان المحافظة على سرية الاتفاق قبل الإعلان.

وبين أنه سيكون هناك طيران مباشر بين تل أبيب وأبو ظبي والإمارات وستستثمر بأموال كثيرة.

وأشار في كلمته مساء اليوم، إلى أنه ستكون هناك اتفاقات كاملة مع دول عربية من دون العودة الى حدود 67، مجددا التاكيد على أن دولا أخرى ستنضم إلى هذا الإعلان.


وقال إن "دولا كثيرة كانت ترى فينا عدوا اليوم يرون فينا شريكا مركزيا للاستقرار والسلام والتقدم".

#نتنياهو #اسرائيل #مخططات الضم #الامارات #التطبيع مع اسرائيل #دول عربية

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