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هكذا ضاعف سلاح الجو الإسرائيلي هجماته السرية في سوريا!

الخميس 13 أغسطس 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا ضاعف سلاح الجو الإسرائيلي هجماته السرية في سوريا!


القدس المحتلة / سما /

 نشر موقع يديعوت أحرونوت العبري، اليوم الخميس، تقريرًا حول العمليات السرية العسكرية على الجبهة الشمالية، وتحديدًا سوريا.

وبحسب الموقع، فإنه منذ عام 2017 وحتى العام الجاري كانت هناك قفزة في نطاق العمليات السرية لسلاح الجو الإسرائيلي.

ووفقًا للتقرير، فإن سلاح الجو الإسرائيلي ألقى أكثر من 5 آلاف صاروخ وقنبلة بأنواع مختلفة على أهداف في سوريا، مشيرًا إلى أن العشرات منها تم إطلاقها من قبل طائرات الشبح F35.

وأشار إلى أن غالبية الهجمات كانت تستهدف تدمير أسلحة متطورة، وأُخرى لمنع تموضع إيران وحزب الله عسكريًا في سوريا.

ولفت إلى أن المضادات الجوية السورية المدعومة من إيران وروسيا، تم تدمير ثلثها خلال الغارات بسبب محاولتها إطلاق صواريخ تجاه الطائرات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير، فإن الدفاعات الجوية السورية أطلقت في فترة الثلاثة أعوام 873 صاروخًا مضادًا للطائرات، مقابل صاروخين فقط تم إطلاقهما منذ عام 213 حتى 2017.

#اسرائيل #سوريا

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