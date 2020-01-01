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السيسي يشيد باتفاق السلام بين الامارات واسرائيل

الخميس 13 أغسطس 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يشيد باتفاق السلام بين الامارات واسرائيل


القاهرة /سما/

 أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاج السيسي، يوم الخميس، بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي تمخض عنه تطبيع العلاقات يشكل رسمي بين البلدين وتجميد ضم الضفة.

وقال السيسي في تغريدة على موقع تويتر: "تابعت بإهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي إيقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا."

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وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس، إنه تم الاتفاق، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #مصر #الامارات #اسرائيل #فلسطين

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