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محافظ الخليل يبحث سبل التعاون مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية

الخميس 13 أغسطس 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يبحث سبل التعاون مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية


الخليل / سما /

بحث محافظ الخليل اللواء جبرين البكري امس في مقر المحافظة مع وفد من خدمات الاغاثة الكاثوليكية (CRS) ممثلة بمديرة البرامج علا مصلح، والمستشار د.عيسى علان، سُبل التعاون في ظل جائحة "كورونا"، وذلك بحضور نائب المحافظ خالد دودين، مديرة ملف المساعدات ايمان أبو عريش، ونائب مدير التنمية الاجتماعية في الخليل نضال طميزه.

وقدم البكري شرحاً تفصيلياً عن خطة العمل التي نفذتها المحافظة منذ بداية فيروس "كورونا"، وآليات العمل التي اعتمدتها مع لجان الطوارئ بجميع جوانبها.

وتطرق الوفد الى كافة التدخلات التي قامت بها الاغاثة منذ بداية الجائحة، ولا سيما تحسين الثروة الحيوانية وترميم الآبار القديمة.

#محافظ الخليل #خدمات الإغاثة الكاثوليكية

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