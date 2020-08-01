الإفراج عن أربعة أسرى بعد قضاء محكومياتهم

رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن الأسير سالم حمد عبيات بعد أن أمضى محكوميته البالغة (13 عاما) في سجون الاحتلال بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وجرى للاسير المحرر حفل استقبال حاشد بمشاركة ممثلي القوى والفعاليات المختلفة حيث رفعت صور الاسير والعلم الفلسطيني واللافتات التي تؤكد محورية قضية الأسرى.

وأُلقيت خلال ذلك كلمات من ممثلي القوى المختلفة، حيث قدم المتحدثون التهاني للأسير وعائلته بهذه المناسبة، مؤكدين أن الأسرى يشكلون البوصلة نحو فلسطين وتحريرها، داعين إلى مواصلة الالتفاف حول قضيتهم وتعزيز الحملات الشعبية لمناصرتهم حتى تحريرهم من قيد السجن وجبروته.

من جهة أُخرى، أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن الأسير المحرر محمد العزيزي من محافظة نابلس بعد اعتقال دام عامين، والأسير الجريح صلاح نضال محمد زغير من الخليل، بعد قضاء ١٤ شهراً في الأسر، وعن الأسير سلامة دبك من قرية تياسير بمحافظة طوباس، بعد قضاء 20 شهراً ودفع غرامة مالية.