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الشرطة تضبط 11 مركبة غير قانونية في جنين

الخميس 13 أغسطس 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 11 مركبة غير قانونية في جنين


جنين / سما /

 ضبطت الشرطة، اليوم ، 11 مركبة غير قانونية قام سائق إحداها بالتفحيط وإزعاج المواطنين وتعريض حياتهم للخطر في محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه ومن خلال المتابعة اليومية من شرطة المحافظة للمركبات والدراجات غير القانونية تم ضبط ومصادرة 10 مركبات غير قانونية في إرجاء المحافظة.

وفي السياق نفسه، وبناء على معلومات وردت للشرطة حول وجود مركبة تقوم بالتفحيط وإزعاج المواطنين وتعريض حياتهم للخطر في شوارع بلدة مسلية في المحافظة، تحركت دورية من الشرطة للمكان، وقامت بضبط المركبة التي تبين بعد فحصها أنها غير قانونية، وجارٍ العمل على إحضار سائقها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أُصولاً.

من جهته، دعا مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة المواطنين إلى عدم قيادة واقتناء المركبات غير القانونية، مؤكداً مواصلة الجهود للحد من هذه الظاهرة، نظراً لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين وسلامتهم.

#الشرطة

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