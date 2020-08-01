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نتنياهو لم يعد زعيم المعسكر اليميني.. قادة المستوطنات: "لقد باعونا"

الخميس 13 أغسطس 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لم يعد زعيم المعسكر اليميني.. قادة المستوطنات: "لقد باعونا"


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية تعقيبا على قرار اتفاق التطبيع الإسرائيلي الأماراتي أن هناك حالة غضب لدى قادة المستوطنات والمستوطنين بسبب تأجيل خطة الضم مقابل توقيع الاتفاقية مع الإمارات عبروا عنها برفع شعار "لقد باعونا".

وقالت إن الحركات اليمينية في إسرائيل وأنصار السيادة نشرت بيانا أعلنت فيه أن بنيامين نتنياهو لم يعد زعيم المعسكر القومي اليميني في إسرائيل. "بعتنا" مقابل اتفاق.

وصرح زعيم حزب "البيت اليهودي" وزير الجيش الاسرائيلي سابقا نفتالي بينيت: "من المؤسف أن نتنياهو أضاع فرصة تأتي مرة كل مائة عام لتطبيق ضم الضفة".

#اسرائيل #نتنياهو #المستوطنات الإسرائيلية #الضفة الغربية #مخططات الضم #التطبيع مع اسرائيل #الامارات

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