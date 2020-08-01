أول تعليق اماراتي على اتفاقية السلام مع اسرائيل...

ابو ظبي /سما/

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الإعلان الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي بشأن اتفاق السلام بين البلدين.



وقال قرقاش، وفق (سكاي نيوز) عربية، إن الإمارات ساهمت في تفكيك قنبلة موقوتة تهدد حل الدولتين، مضيفاً: "مبادرتنا الأساسية هي ليست في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأمر متروك لهم".



وأضاف قرقاش: "وجود قنوات الاتصال مع إسرائيل ضمان أكبر وليس كل اتفاق مع اسرائيل سهل، واتفاق السلام مع إسرائيل مبادرة شجاعة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد".



وتابع قرقاش: "هناك عدد من الدول العربية لها علاقات مع إسرائيل والبعض لم يكسب شيئاً، ويجب علينا دعم الأخوة الفلسطينيين، وحققنا اختراق كبير جداً يتمثل في تجميد خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية".



وأكمل: "التطبيع المبني على إلزام إسرائيل بتجميد خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفكرة تطبيع العلاقات تطورت على نار هادئة وبإلحاح أمريكي، وتواصلت معنا الكثير من الدول وتطورت الفكرة بنوع من الاتفاق السياسي".



