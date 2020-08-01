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منظمة التحرير الفلسطينية في أول تعليق على التطبيع بين إسرائيل والإمارات:نحن لسنا ورقة تين لأحد!

الخميس 13 أغسطس 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة التحرير الفلسطينية في أول تعليق على التطبيع بين إسرائيل والإمارات:نحن لسنا ورقة تين لأحد!


رام الله / سما /

قالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل تلقت جائزة من الإمارات عبر تطبيع العلاقات معها من خلال مفاوضات سرية.

وغردت عشراوي على حسابها في تويتر عقب الإعلان اليوم، عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية:"تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال. وكشفت الإمارات عن تعاملاتها السرية من خلال التطبيع مع إسرائيل. من فضلك لا تفعل لنا معروفا. نحن لسنا ورقة تين لأحد!".



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ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات الذي تم الإعلان عن توقيعه اليوم الخميس، بأنه "انفراجة كبيرة".

ونشر ترامب تغريدة كتب فيها: "انفراجة ضخمة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة!".

وكانت إسرائيل قد تحدثت مرارا وتكرارا عن علاقات سرية بينها وبين العديد من دول الخليج العربية،إلا أن هذه الأخيرة اعتصمت بالصمت ولم تنف أو تؤكد ما أعلنته تل آبيب.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير #الامارات #فلسطين #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل

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