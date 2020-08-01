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ترامب يعلن: اتفاق نتنياهو وأبو ظبي على تطبيع كامل للعلاقات مقابل تجميد الضم

الخميس 13 أغسطس 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يعلن: اتفاق نتنياهو وأبو ظبي على تطبيع كامل للعلاقات مقابل تجميد الضم


واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه توصل إلى اتفاق رسمي بين إسرائيل والإمارات يقضي بتطبيع العلاقات الثنائية بين الطرفين، ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو عن هذه الخطوة في مؤتمر صحافي يعقده في وقت لاحق، اليوم.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة!"



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من جهته، أكد ولي عهد ابو ظبي وفق وكالة رويترز، الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف ضم إسرائيل المزيد من الأراضي الفلسطينية

وأفادت القناة 7 العبرية أن إسرائيل والإمارات ستعلنان في بيان مفاده التوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات بينهما بوساطة أمريكية.
 
وقالت القناة 12 العبرية إن تل أبيب وافقت على تأجيل خطة الضم مقابل تطبيع العلاقات مع أبو ظبي.
 
وأشارت إلى أن نتنياهو سيدلي بتصريح لوسائل الإعلام عند الساعة 7 مساء اليوم.

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