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نتنياهو: نتعامل بجدية مع أي عمل عدواني شرق المتوسط، بما فيها تركيا

الخميس 13 أغسطس 2020 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نتعامل بجدية مع أي عمل عدواني شرق المتوسط، بما فيها تركيا


القدس المحتلة /سما/

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال استقباله وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس وقوف إسرائيل الى جانب اليونان في ظل الازمة بين اثنيا وانقرة في شرق المتوسط،

وقال نتنياهو "زيارتكم لإسرائيل هي تعبير آخر عن الصداقة الرائعة بين إسرائيل واليونان، والتي استغرقت بعض الوقت من أجل تعزيزها، لكنها الآن تتوسع في كل اتجاه. الاتجاه الأول هو المصالح الجيوسياسية المشتركة لديمقراطيتين في الشرق الأوسط، بالطبع نحن نتعامل بجدية مع أي عمل عدواني في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك تركيا".

وأضاف نتنياهو "نريد أن نواصل توسيع علاقاتنا الاقتصادية، وبالطبع علاقاتنا السياحية والتجارية، ويسعدني أن أرى نجاح اليونان". وارتفع منسوب التوتر في الأيام الماضية في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز والمتنازع عليها بين تركيا واليونان، بعد ان اتهمت أثينا أنقرة بالقيام بالتنقيب عن مصادر الطاقة في مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة.

وحض رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا على "التعقل" في المواجهة البحرية في شرق المتوسط المرتبطة بالتنقيب عن مصادر الطاقة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى حادث عسكري.

وزادت حدة التوترات الاثنين مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط. ونشرت اليونان أيضا سفنا حربية لمراقبة السفينة التي تبحر حاليا غرب جزيرة قبرص.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء خارجية التكتل سيعقدون اجتماعا طارئا الجمعة لمناقشة قضايا شرق المتوسط ولبنان وبيلاروسيا. وهذا الخلاف هو الأحدث حول عمليات التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط الغني بالغاز، والذي بات سببا للنزاعات بين تركيا وجاراتها اليونان وقبرص وإسرائيل.

#نتنياهو #اسرائيل #اليونان #تركيا #شرق المتوسط

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