أول تعقيب من فصائل المقاومة على استهداف مدرسة تابعة للأونروا في غزة

غزة /سما/

عقبت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، على استهداف طائرات الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية في مدينة غزة.

وقالت الفصائل في تصريح صحفي، "ندين الاعتداء الصهيوني على مدرسة الشاطئ الأساسية المشتركة (د) بمدينة غزة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الذي يضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني بحق شعبنا الصابر ومؤسساته التعليمية".

وأضافت: "نؤكد أنه لن تفلح المحاولات المستمرة للتجهيل المتعمد وتعطيل المسيرة التعليمية التي يقودها العدو الصهيوني بحق طلابنا وطالباتنا، بل ستكون دافع لمزيد من العطاء في مسيرة التقدم والنجاح".

وطالبت فصائل المقاومة، المؤسسات الدولية بمحاسبة قادة الاحتلال على كافة الاعتداءات الآثمة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني والتي ترتقي لجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.