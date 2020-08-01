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هارب منذ 5 سنوات يقع في قبضة شرطة رام الله

الخميس 13 أغسطس 2020 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارب منذ 5 سنوات يقع في قبضة شرطة رام الله


رام الله /سما/

ألقت الشرطة، اليوم الخميس، القبض على 3 أشخاص وهم متلبسون أثناء عملية سرقة للوحة سيارة في منطقة البالوع بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه بعد ورود إشارة لعمليات شرطة المحافظة عن قيام أشخاص بمحاولة سرقة لوحات مركبة من أمام منزل في قرية سردا، وبعد أن كشف أمرهم صاحب المنزل لاذوا بالفرار بمركبتهم التي تم التعميم عليها، وبالمتابعة الحثيثة من قبل شرطة المباحث العامة تم القاء القبض عليهم، وتبين أن المركبة التي يستقلوها مسروقة وعليها لوحات فلسطينية مزورة، وتم توقيفهم بعد اعترافهم بقيامهم بعدة سرقات للوحات فلسطينية.

وأوضحت أنه تم توقيف الاشخاص الثلاثة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم أصولا.

وفي سياق متصل، ألقت الشرطة القبض على شخص مطلوب للعدالة منذ 5 سنوات ومطلوب على عدة قضايا سرقات، وحيازة مال مسروق، والنصب والاحتيال، وصادر بحقه 20 مذكرة قضائية مختلفة، وعند القاء القبض عليه وبتفتيش منزله أصولا بعد استصدار أمر التفتيش تم العثور على حبوب ومواد يشتبه أنها مخدرة من نوع الحشيش، وتم توقيفه تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.

#الشرطة #حبس

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