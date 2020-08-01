مصرع طفل دهسه والده جنوب الخليل

الخليل /سما/

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما اليوم مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس بالخطأ من قبل والده بمدينة دورا جنوبي الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة من قبل مستشفى الخليل الحكومي مفاده دخول الطفل المذكور متوفيا نتيجة حادث سير، على الفور تحركت الشرطة إلى المشفى للوقوف على ملابسات الحادث ".

وأضاف ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدعس بالخطأ من قبل والده أثناء رجوعه للخلف بالمركبة مما تسبب بوفاته.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.