"فيوجن" توسع خدمات الانترنت للوصول الى المناطق المهمشة في قطاع غزة

اعلنت شركة فيرجن لخدمات الانترنت عن عن تقديم خدمات الانترنت للمناطق المحرومة

وذلك في اطار استراتيجيها لقديم خدمات الانترنت للفئات المحرومه فى قطاع غزه .

ووقعت فيوجن ممثلة بالمهندس رامي مقداد اتفاقيه تعاون ن بلديه المغراقه تقوم من خلاها الشركه بتقديم خدمات إنترنت لاسلكى للمنطقه في اطار توسعة خدماتها لتصل اكثر المناطق فقرا وتهميشا في قطاع غزة.

وأكد رئيس بلديه المغراقه الاستاذ نضالو كميل بأن هذا المشروع سيمنح البلديه فرصه لتطوير الخدمات الاكترونيه للمواطنين وسيسهم فى تحسين جوده الخدمات المقدمة للشكان من البلديه وسيمكنهم من الحصول على خدمات إنترنت بوسائل حديثه ومطوره وبأسعار منافسة.