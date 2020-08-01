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تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن منها 10 محلية

الخميس 13 أغسطس 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن منها 10 محلية


عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الخميس، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 10 محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 1320.

وبين جابر في بيان له، أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 6 حالات من فنادق الحجر الصحي لخمسة أردنيين قدموا من السعودية، وحالة سادسة قادمة من فلسطين، وحالة لأردني قادم من مركز العمري، و4 حالات محلية لمخالطين في إربد، و 4 حالات محلية في لواء الرمثا، واحدة مخالطة لمصاب، وحالة لمقيم في مستشفى خاص يتم الاستقصاء عنها.

وسجلت 7 حالات شفاء في مناطق العزل بالبحر الميت، وتم اجراء 6691 فحصا مخبريا، لترتفع مجموع الفحوصات المخبرية إلى 672344 منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج وصلت إلى 90 حالة.

#الاردن #فيروس كورونا

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