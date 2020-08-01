الرجوب: تشكيل فرق تفتيش للرقابة على القطاعات الحيوية للتأكد من تطبيق البرتوكول الصحي

جنين /سما/

أكد محافظ جنين أكرم الرجوب تشديد تطبيق القانون على المخالفين وغير الملتزمين بالبرتوكول الصحي وشروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا، عبر تشكيل فرق تفتيش.

وقال الرجوب عقب اجتماع عقده، اليوم الخميس، للجنة الرقابة والتفتيش على الإجراءات الوقائية، بحضور مدراء وممثلي المؤسسات الرسمية في جنين، إنه تم الاتفاق على تشكيل فرق تفتيش للرقابة على القطاعات الحيوية كقطاع النقل والمواصلات، والأسواق، والمصانع والمنشآت، والحضانات ورياض الأطفال، والمدارس، والمؤسسات الحكومية والخاصة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكول الصحي وشروط السلامة العامة.

وناقش المجتمعون أهم الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها خلال المرحلة المقبلة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.

ودعا الرجوب إلى بذل المزيد من الجهود في توعية المواطنين بمخاطر الفيروس وسرعة تفشيه؛ وذلك من أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر المادية والبشرية، وسيتم تطبيق القانون وتحرير مخالفات رادعة لغير الملتزمين.