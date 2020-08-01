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دعوة الشركات المساهمة إلى الإفصاح عن ميزانياتها عن العام الماضي

الخميس 13 أغسطس 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوة الشركات المساهمة إلى الإفصاح عن ميزانياتها عن العام الماضي


رام الله /سما/

دعا مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، طارق المصري، اليوم الخميس، جميع الشركات المساهمة التي لم تزود الوزارة بميزانياتها عن العام 2019 مراجعة الوزارة من أجل تصويب أوضاعها.

وأشار المصري، إلى أنه وفقاً لأحكام قانون الشركات فإنه يتوجب على جميع الشركات المساهمة أن تزودنا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بميزانية الشركة وبياناً يتضمن حساب الأرباح والخسائر معتمدة من قبل مدقق حسابات قانوني، مع بيان آخر يتضمن شرحاً وافياً لأهم بنود الإيرادات والمصروفات.

وأعرب عن تقديره لكافة أصحاب الشركات العاملة في فلسطين على تعاونهم المستمر ودعمهم المتواصل للاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأوضح المصري أنه ومن باب التسهيل على الشركات فإنه بامكانها تزويد الوزارة الكترونياً بميزانيتها من خلال الرابط الالكتروني companies.controller@mne.gov.ps.

#الاقتصاد #الشركات المساهمة

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