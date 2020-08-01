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مخطط لتهويد مقبرة إسلامية في عرابة البطوف

الخميس 13 أغسطس 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط لتهويد مقبرة إسلامية في عرابة البطوف


القدس المحتلة /سما/

حذرت اللجنة الشعبية في عرابة البطوف داخل الخط الأخضر، من مخطط استيطاني لتهويد قسم من مقبرة الصدّيق الإسلامية، بزعم ترميمها.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، أن المخطط يهدف لإغلاق مكان القبر (المقام) وكل المساحة المؤدية إليه بما في ذلك الدرج، ووضع جدار حديدي مرتفع مع بوابة كهربائية ومراحيض، والاستيلاء على ما يقارب 30 مترًا مربعًا من أراضي المقبرة الإسلامية.

ودعت اللجنة الشعبية المواطنين إلى عدم التعامل مع المستوطنون من خلال بيع أرض أو بيت أو تأجير باعتبار أن ذلك حرام شرعًا وخيانة وطنية، وذلك بعدما أعلنوا عن مخطط لشراء بعض الأراضي والمنازل المحيطة بالمقبرة وتحويلها إلى ساحة لمركبات الزائرين، حسب ادعائهم.

يذكر أن اللجنة الشعبية دعت الأهالي في عرابة البطوف للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقبرة بمنطقة باب الزاوية، السبت المقبل.

#عرابة البطوف #مقبرة الصدّيق الإسلامية

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