مخطط لتهويد مقبرة إسلامية في عرابة البطوف

القدس المحتلة /سما/

حذرت اللجنة الشعبية في عرابة البطوف داخل الخط الأخضر، من مخطط استيطاني لتهويد قسم من مقبرة الصدّيق الإسلامية، بزعم ترميمها.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، أن المخطط يهدف لإغلاق مكان القبر (المقام) وكل المساحة المؤدية إليه بما في ذلك الدرج، ووضع جدار حديدي مرتفع مع بوابة كهربائية ومراحيض، والاستيلاء على ما يقارب 30 مترًا مربعًا من أراضي المقبرة الإسلامية.

ودعت اللجنة الشعبية المواطنين إلى عدم التعامل مع المستوطنون من خلال بيع أرض أو بيت أو تأجير باعتبار أن ذلك حرام شرعًا وخيانة وطنية، وذلك بعدما أعلنوا عن مخطط لشراء بعض الأراضي والمنازل المحيطة بالمقبرة وتحويلها إلى ساحة لمركبات الزائرين، حسب ادعائهم.

يذكر أن اللجنة الشعبية دعت الأهالي في عرابة البطوف للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقبرة بمنطقة باب الزاوية، السبت المقبل.