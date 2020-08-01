الصحة: حالة وفاة و 1022 حالة تعافٍ و 432 إصابة بفايروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 432 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" المستجد، و1022 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لطفل (8 أعوام ) من بلدة إذنا في محافظة الخليل، وقد أعلن عنها مساء أمس، فيما تم إجراء 2519 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (107)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة رام الله والبيرة (47)، محافظة أريحا والأغوار (26)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طوباس (1)، محافظة طولكرم (18)، محافظة القدس (149)، و24 إصابة في ضواحي القدس.

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (2)، محافظة أريحا (30)، مدينة سلفيت (9)، محافظة الخليل (445)، محافظة نابلس (16)، محافظة جنين (16)، محافظة القدس (504)، و299 في ضواحي القدس.

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.4% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

وحول الاوضاع الصحية للمصابين، لفتت إلى وجود 22 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.