وحدات الارباك الليلي تهدد الاحتلال بعودة عملها على طول حدود غزة

غزة / سما /

هددت وحدات الارباك الليلي باستئناف عملها على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وامهلت مجموعات تطلق على نفسها اسم وحدات سيف الاحتلال حتى مساء الجمعة لرفع الحصار او استئناف الارباك الليلي.

واضافت:"فإننا نؤكد وبعد تلقينا تلعيمات من القيادة بتجهيز أنفسنا فإننا نمهل العدو حتى الساعة الحادية عشر من مساء يوم غداً الجمعة برفع الحصار كامل عن قطاع غزة دون شرط أو قيد وإن لم يستجيب لذلك فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عمل وحدة الإرباك الليلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي ستحدثكم عن نفسه"

وقالت ان إجرءات الاحتلال الأخيرة والمتمثلة بإغلاق المعابر ومنع دخول البضائع التجارية ومنع إدخال الوقود وتقليص مساحة الصيد وإستهدافته المتواصلة لقطاع غزة فإنه بداء يلعب بالنار ومن يلعب بالنار سيكتوي بها وعليه.