مستشفى إسرائيلي يجري تجربة ناجحة لمعالجة مرضى كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلن مستشفى هداسا عين كارم في القدس، اليوم الخميس، أنه أكمل بالتعاون مع شركة "كامادا" الإسرائيلية تجربة سريرية ناجحة على دواء لمعالجة مرضى الكورونا.

وبحسب هيئة البثّ الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه تم إنتاج الدواء الجديد من مضادات حيوية مبنية على سائل بلازما تم استخراجه من أشخاص سبق وأن أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه.

وجاء من المستشفى أن ثلاثة مرضى كورونا كانوا يعانون التهابًا رئويًا نتيجة أعراض الفيروس قد غادروه بعد تلقيهم هذا الدواء.

وقالت مصادر في شركة "كامادا" أنها تستمر في التجارب، أملاً في أن تفلح في المرحلة الآتية في إنتاج لقاح ضد الفيروس بناء على التقنية المذكورة.