شركة صينية تطور تقنية جديدة لزيادة مدى السيارات الكهربائية

وكالات / سما /

أعلنت شركة كونتمبراري أمبير إكس تكنولوجي الصينية عن مشروع لتطوير تكنولوجيا جديدة ستسمح بدمج خلايا البطاريات في هيكل السيارات الكهربائية والتخلص من الاغلفة التقليدية التي تجعل بطاريات السيارات الكهربائية ضخمة.

وبحسب الشركة الصينية فإن دمج خلايا البطاريات في هيكل السيارة سيتيح زيادة كمية الخلايا التي يتم تركيبها في السيارة وبالتالي زيادة مداها وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للعملاء.

ونقل موقع أوتوموتيف نيوز المعني بموضوعات السيارات عن زينج يوكون رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية القول إن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تجعل مدى السيارة الكهربائية يصل إلى أكثر من 500 ميل (800 كيلومتر).

ولم يقل زينج ما إذا كانت الشركة تتعاون بالفعل مع إحدى شركات السيارات لتطبيق هذا التصميم الجدبد.

يذكر أن شركة كونتمبراري أمبير إكس تكنولوجي تورد حاليا بطاريات الليثيوم المؤين لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا ووقعت اتفاق شراكة مؤخرا مع شركة هوندا اليابانية للسيارات. كما تورد منتجاتها إلى مجموعتي فولكس فاجن ودايملر الألمانيتين لصناعة السيارات.

وأشار موقع أوتوموتيف نيوز إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة في تصميم البطاريات ستحتم اشتراك الشركة المنتجة للبطاريات في تصميمم السيارة الكهربائية من المراحل الأولى للتصميم.

وتعتمد شركات صناعة السيارات حاليا على عقود التعهيد مع شركات صناعة البطاريات لكي تقوم الأخيرة بتصميم البطارية وتجهيزها بما يتناسب مع التصميم الميكانيكي السيارة الكهربائية.

وقال زينج الذي يتوقع تفوق مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا على المبيعاات في الصين خلال العام الحالي نظرا لتقليل الدعم الحكومي لمشتريات السيارات الكهربائية في الصين، إن شركته تدرس حاليا مجالات جديدة مثل إعادة تدوير البطاريات ووحدات تخزين الطاقة.