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"غوغل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية للهواتف الذكية

الخميس 13 أغسطس 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية للهواتف الذكية


رام الله / سما /

أعلنت "غوغل" إطلاق نظام إنذار بالهزات الأرضية مخصص للهواتف المحمولة المزودة نظام التشغيل أندرويد في كاليفورنيا.

وستتلقى الهواتف الإخطارات الصادرة عن نظام لرصد المؤشرات الأولى للهزات الأرضية أطلقت عليه تسمية "شايك أليرت" ابتكره المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية وشركاؤه على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ويستخدم النظام المعلومات الواردة من مئات أجهزة قياس الزلازل في الولاية لإرسال إخطارات إلى الهواتف بأن "زلزالاً بدأ وقريباً سيحصل اهتزاز"، بحسب الموقع الإلكتروني لهذا النظام.

وأوضح المهندس في "غوغل" مارك ستوغايتيس في تدوينة نشرها "رأينا أن ثمة فرصة لاستخدام أندرويد لتزويد الناس معلومات دقيقة ومفيدة عن الهزات الأرضية عندما يبحثون عنها، ولإرسال إنذارات إليهم خلال ثوانٍ لكي يتخذوا الاحتياطات مع محيطهم اذا اقتضى الأمر".

وأشار إلى أن بإمكان مستخدمي هواتف أندرويد الذكية أيضاً المشاركة في شبكة تعاونية لرصد الهزّات، إذ أن الهواتف غالباً ما تكون مجهّزة بحساسات تعجيل صغيرة تقيس الحركة، وتكون تالياً قادرة على رصد الاهتزازات.

وأضاف "هاتف أندرويد يستطيع أن يكون جهازاً صغيراً لقياس الزلازل يتصل بملايين الهواتف الأخرى لتشكيل أكبر شبكة لرصد الزلازل في العالم".

وشرحت "غوغل" أن الهواتف التي ترصد ما يمكن أن يكون هزة أرضية يمكن أن ترسل تلقائياً إشارة إلى مركز للبيانات حيث تتولى أجهزة الكمبيوتر تحليل الحركة وبيانات تحديد الموقع بطريقة تجميعية لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهزّة.

ويشكّل الخوف من "الزلزال الكبير" سيفاً مسلطاً على سكان كاليفورنيا الذين يعيشون هاجسه، إذ تقع الولاية على فالق سان ألأندرياس وتتعرض للهزات بانتظام. إلا أن الزلازل الكبيرة نادرة.

 
#غوغل #الهواتف الذكية #الهزات الأرضية

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