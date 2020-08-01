وزارة العمل ومنظمة "اليونيدو" يبحثان التعاون في قطاعي التشغيل والتدريب المهني والتقني

رام الله / سما /

بحث وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الخميس، مع المنسق الوطني لبرنامج منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فلسطين أحمد الفرا، سبل التعاون من أجل تحقيق أهداف الوزارة، خاصة قطاعي التشغيل والتدريب المهني والتقني.

وتبادل الجانبان مجالات التعاون المشترك والتدخلات من أجل بناء جسور التعاون، سيما المشاريع الناشئة والصغيرة، لما لها من دور فاعل في خلق فرص عمل وتعزيز الريادة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين وزارة العمل ووزارة الاقتصاد ومنظمة (اليونيدو)، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي رامي مهداوي.

وطرح أبو جيش سبل التعاون الحكومي من خلال وزارة الاقتصاد الوطني الشريك الاستراتيجي لمنظمة (اليونيدو)، من أجل تقديم خدمات أكثر فاعلية في قطاعي التشغيل والتدريب المهني والتقني، التي تتماشى مع توجهات الحكومة الفلسطينية.

من جانبه، استعرض الفرا المشاريع التي تقوم بها المنظمة من أجل التنمية وتمكين القطاع الصناعي والإنتاجي، مؤكداً دعمه لقطاع العمل لما له من أهمية في تعزيز الصناعات الإنتاجية الفلسطينية.

يشار إلى أن "اليونيدو" هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة تعمل على تشجيع التنمية الصناعية بهدف الحد من الفقر، وتحقيق عولمة شاملة واستدامة بيئية.