  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

برعاية جوال للبطولة .. فوزان لاتحاد الدير والنصيرات بافتتاح كأس اليد

الخميس 13 أغسطس 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
برعاية جوال للبطولة .. فوزان لاتحاد الدير والنصيرات بافتتاح كأس اليد


غزة / سما /

انطلقت مساء أمس الأربعاء بطولة كأس فلسطين لكرة اليد التي حملت هذا العام اسم الراحل "أحمد الكرد"، على ملعب خلف العجلة بنادي البريج في المحافظة الوسطى بمباراة افتاحية جمعت فريقي نادي اتحاد دير البلح ونادي خدمات البريج، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة الاتصالات الخلوية "جوال".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد الفلسطيني، قد أعلنت الشهر الماضي عن تحديد الثاني عشر من أغسطس موعد إطلاق البطولة داعين الأندية المشاركة للاستعداد لها، كما ونشرت جدول اللقاءات المحددة للبطولة والتي بدأت الأمس بلقاء خدمات البريج واتحاد دير البلح في المنطقة الوسطى على ملعب نادي خدمات البريج، وبلقاء خدمات النصيرات مع شباب خانيونس على صالة أبو يوسف النجار جنوب القطاع، لتستكمل اللقاءات حسب الجدول، ومن المفترض أن تكون المباراة النهائية في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وفاز اتحاد دير البلح على جاره الخدمات (32-10), في افتتاح منافسات بطولة كأس اليد "المرحوم أحمد الكرد", الذي يجري برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وسيطر اتحاد الدير على مجريات الشوطين الأول والثاني, ما جعله يخرج فائزا بسهولة ويصعد للدور القادم.

وفي المباراة الثانية, تجاوز خدمات النصيرات عقبة منافسه شباب خانيونس (28-21).

يجدر الإشارة إلى أن شركة جوال راعي الرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية أهمها كرة القدم والسلة واليد والطائرة برعايات سنوية لها، إلى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية.

 
#اتحاد الدير #خدمات النصيرات

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. الأونروا تعلن عن موعد صرف الكابونات الصفراء لشهر 8/2020

بعدما "تنبأ بانفجار بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب!

الليلة.. ابتعدوا عن هواتفكم ووجهوا أنظاركم للسماء

أول تعقيب من الفنان الفلسطيني محمد عساف على خبر زفافه..

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تكفي مساعدة موضعية لخروج غزة من أزمتها المتجذرة؟

"الأطباء هم أسوأ المرضى"...شاهد: فيديو يوثق لحظة انخفاض ضغط الرئيس الأسد

وزير اسرائيلي: لا يوجد قرار عسكري مع غزة.. ونحتاج لطريقة ذكية لإلحاق الأذى بأهداف حماس العسكرية

الأخبار الرئيسية

الصحة: حالة وفاة و 1022 حالة تعافٍ و 432 إصابة بفايروس كورونا

وحدات الارباك الليلي تهدد الاحتلال بعودة عملها على طول حدود غزة

معاريف: جيش الاحتلال يستعد لجولة قريبة من التصعيد في غزة

unnamed (1)

الاونروا : احدى مدارسنا اصيبت جراء الغارات الاسرائيلية على غزة وتم ايقاف العملية التعليمية

فتح معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي