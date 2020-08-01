الكشف عن صفقات المجمع الإسلامي

غزة / سما /

أكد نادي المجمع الإسلامي أن فترة الإعداد للفريق الأول ستبدأ السبت المقبل، تحضيرا للموسم الكروي الجديد بقطاع غزة.

وأظهرت الصورة الجماعية التي التقطها النادي للفريق الأول مؤخرا، التعاقدات الجديدة التي أبرمها المجمع في الانتقالات الصيفية.

وتعاقد المجمع مع جمال الأفغاني, وعمرو عطا الله, ويوسف حسب الله، وأحمد عجور، وشادي بصلة، وتامر أبو فارس، ومهند البحيصي.

يشار إلى أن المجمع الإسلامي سيلعب في دوري الأولى الموسم القادم، بعدما حلّ هذا الموسم متصدرا لدوري الثانية فرع "غزة والشمال" برصيد 25 نقطة.