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ميسي يتدخل لمنع برشلونة من التعاقد مع هذا اللاعب

الخميس 13 أغسطس 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يتدخل لمنع برشلونة من التعاقد مع هذا اللاعب


وكالات / سما /

تدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، لمنع إدارة ناديه من التعاقد مع نجم جديد لتدعيم خط وسط ميدان البلوجرانا.

ولفتت صحيفة “دون بالون” الإسبانية إلى أن ميسي لا يتعب من إبداء رأيه في الصفقات التي يخطط لها برشلونة، إذ رفض مؤخرًا تعاقد النادي الكتلوني مع اللاعب تانجاي ندومبيلي من توتنهام إذ رأى أن الصفقة غير مطلوبة على الإطلاق وكذلك غالية للغاية، في ظل شكوكه تجاه قدرة الدولي الفرنسي على التأقلم في البلوجرانا بعدما خيب الآمال مع توتنهام في أول تجربة له خارج الدوري الفرنسي.

ولم يستطع ندومبيلي حجز مقعد أساسي في تشكيلة المدير الفني البرتغالي للسبيرز جوزيه مورينيو، ومع رفض ميسي التعاقد معه، اتجه رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو للبحث عن خيارات أخرى لتعزيز مركز خط الوسط الدفاعي وتوفير بديل للنجم سيرجيو بوسكيتش.

ورغم إجادة الصفقة الجديدة للفريق ميراليم بيانيتش أداء هذا الدور، إلا أن الخطة الموضوعة للاعب تتضمن إشراكه في مراكز أكثر تقدمًا، لذا فإن بارتوميو وضع أعينه على البرتغالي الدولي دانيلو بيريرا، لاعب بورتو البرتغالي، إذ يراه قد يقبل دور البديل خاصة وهو في عمر الـ 28، كما أن رابته ليس مرتفعًا ويمكنه أن ينضم للفريق في صفقة لا تتعدى الـ 20 مليون يورو.

وأضاف التقرير الإسباني أن النادي كان مهتمًا للغاية بالبرتغالي، بل وبدأ بالفعل التفاوض للتعاقد معه، حتى ظهر ميسي في الصورة ليعترض على إتمام الصفقة وإحضار اللاعب إلى كامب نو.

ولا يؤمن النجم الأرجنتيني أن دانيلو بيريرا، القادم من الدوري البرتغالي، لا يمكنه الارتقاء إلى المستوى للعب مع برشلونة، فيما يفضل قائد البلوجرنا الاحتفاظ بالمال والاعتماد على لاعبي الأكاديمية أو العائدين من الإعارة، كأوريول بوسكيتس، على سبيل المثال، والذي سيحصل على فرصة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

#توتنهام #ليونيل ميسي #برشلونة #ندومبيلي

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