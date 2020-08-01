أوزيل يعلنها : لن أرحل عن آرسنال

وكالات / سما /

أكد الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق آرسنال الإنجليزي على استمراره مع الجانرز حتى نهاية عقده، مشيراً إلى أنه سيعطي كل ما لديه من أجل النادي اللندني.

وارتبط اسم مسعود أوزيل بالرحيل عن صفوف فريقه آرسنال هذا الصيف، خاصةً وأنه أصبح خارج حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وسينتهي عقد الدولي الألماني السابق ابن 31 عاماً مع فريقه آرسنال صيف عام 2021، لذلك قرر اللاعب الاستمرار مع النادي حتى موعد انتهاء عقده، خاصةً وأنه يحصل على راتب كبير مع الجانرز يقدر بـ 350 ألف استرليني أسبوعياً.

وتحدث أوزيل حسب موقع “ذا اتلتيك” قائلاً “موقفي واضح، أنا هنا حتى اليوم الأخير من عقدي مع الفريق، وسأقدم كل ما لدي من أجل هذا النادي”.

وأضاف “هذه المواقف لن تحطمني أبداً، إنها فقط تجعلني أقوى، لقد أظهرت في الماضي بأنه يمكنني العودة إلى الفريق، وسأظهر ذلك مرة أخرى”.

وتابع “سأقرر متى أذهب، وليس أي شخصٍ آخر، حيث لم أوقع عقداً لمدة موسمين أو ثلاث، بل وقعت لمدة أربعة مواسم، ويجب احترام ذلك من قبل الجميع”.

وأكمل “من الواضح أن الأمور كانت صعبة، لكني أحب آرسنال، وأحب العمل هنا، وأحب الناس في النادي، أولئك الذين كنت معهم لفترة طويلة، وأحب مدينة لندن، إنها بيتي”.

وأردف “عندما يريد اللاعب الرحيل ويرفض النادي، يجب على اللاعب احترام قرار ناديه، لذلك عندما يريد أحد الأندية مغادرة أحد اللاعبين، ويرفض اللاعب، يجب على النادي احترام ذلك وقبوله ما لم يتم إيجاد حلاً معه، وأنا لا أريد المغادرة، وهذا كل شيء”.