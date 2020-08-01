  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أوزيل يعلنها : لن أرحل عن آرسنال

الخميس 13 أغسطس 2020 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوزيل يعلنها : لن أرحل عن آرسنال


وكالات / سما /

أكد الألماني مسعود أوزيل لاعب فريق آرسنال الإنجليزي على استمراره مع الجانرز حتى نهاية عقده، مشيراً إلى أنه سيعطي كل ما لديه من أجل النادي اللندني.

وارتبط اسم مسعود أوزيل بالرحيل عن صفوف فريقه آرسنال هذا الصيف، خاصةً وأنه أصبح خارج حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وسينتهي عقد الدولي الألماني السابق ابن 31 عاماً مع فريقه آرسنال صيف عام 2021، لذلك قرر اللاعب الاستمرار مع النادي حتى موعد انتهاء عقده، خاصةً وأنه يحصل على راتب كبير مع الجانرز يقدر بـ 350 ألف استرليني أسبوعياً.

وتحدث أوزيل حسب موقع “ذا اتلتيك” قائلاً “موقفي واضح، أنا هنا حتى اليوم الأخير من عقدي مع الفريق، وسأقدم كل ما لدي من أجل هذا النادي”.

وأضاف “هذه المواقف لن تحطمني أبداً، إنها فقط تجعلني أقوى، لقد أظهرت في الماضي بأنه يمكنني العودة إلى الفريق، وسأظهر ذلك مرة أخرى”.

وتابع “سأقرر متى أذهب، وليس أي شخصٍ آخر، حيث لم أوقع عقداً لمدة موسمين أو ثلاث، بل وقعت لمدة أربعة مواسم، ويجب احترام ذلك من قبل الجميع”.

وأكمل “من الواضح أن الأمور كانت صعبة، لكني أحب آرسنال، وأحب العمل هنا، وأحب الناس في النادي، أولئك الذين كنت معهم لفترة طويلة، وأحب مدينة لندن، إنها بيتي”.

وأردف “عندما يريد اللاعب الرحيل ويرفض النادي، يجب على اللاعب احترام قرار ناديه، لذلك عندما يريد أحد الأندية مغادرة أحد اللاعبين، ويرفض اللاعب، يجب على النادي احترام ذلك وقبوله ما لم يتم إيجاد حلاً معه، وأنا لا أريد المغادرة، وهذا كل شيء”.

#آرسنال #مسعود أوزيل

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. الأونروا تعلن عن موعد صرف الكابونات الصفراء لشهر 8/2020

الاكتشاف الأول من نوعه .. آثار لأقدام ديناصورات في رام الله

بعدما "تنبأ بانفجار بيروت".. ميشال حايك يشغل "السوشيال ميديا" بتنبؤ جديد قريب!

الليلة.. ابتعدوا عن هواتفكم ووجهوا أنظاركم للسماء

أول تعقيب من الفنان الفلسطيني محمد عساف على خبر زفافه..

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تكفي مساعدة موضعية لخروج غزة من أزمتها المتجذرة؟

وزير اسرائيلي: لا يوجد قرار عسكري مع غزة.. ونحتاج لطريقة ذكية لإلحاق الأذى بأهداف حماس العسكرية

الأخبار الرئيسية

معاريف: جيش الاحتلال يستعد لجولة قريبة من التصعيد في غزة

unnamed (1)

الاونروا : احدى مدارسنا اصيبت جراء الغارات الاسرائيلية على غزة وتم ايقاف العملية التعليمية

فتح معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي

الاحتلال يشن غارات على غزة فجرا وينشر القبة الحديدية تحسبا لتصعيد كبير

وفاة طفل من بلدة إذنا بالخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"