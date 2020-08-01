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رسمياً .. ليفربول يعلن عن قميصه الثاني في الموسم الجديد

الخميس 13 أغسطس 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. ليفربول يعلن عن قميصه الثاني في الموسم الجديد


وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن القميص الثاني لأبطال البريميرليج في الموسم الجديد 2020 / 2021، بعد أن تم الإعلان عن القميص الأساسي في وقتٍ لاحق هذا الشهر.

وتوّج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عن جدارة واستحقاق لأول مرة منذ عام 1990، ليكسر اللعنة التي استمرت أكثر من 30 عاماً.

ونشر الفريق الإنجليزي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور لقميص ليفربول الثاني في الموسم الجديد.

وغرّد حساب ليفربول على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “والآن حان وقت الإعلان عن القميص الثاني لأبطال إنجلترا لموسم 2020 / 2021 المقدم من “نايكي” -شركة الملابس الرياضية الجديدة للنادي الإنجليزي-“.

واختلف تصميم القميص الثاني لفريق ليفربول عن القميص الأساسي، حيث جاء بلون تركوازي مع بعض الخطوط السوداء.

الجدير بالذكر أن موسم ليفربول قد انتهى بشكلٍ رسمي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني في ثمن نهائي البطولة القارية.

#ليفربول #القميص #الرياضة

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