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أوديجارد يعلن عودته لريال مدريد من خلال رسالة وداعية لسوسيداد

الخميس 13 أغسطس 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوديجارد يعلن عودته لريال مدريد من خلال رسالة وداعية لسوسيداد


وكالات / سما /

نشر النجم النرويجي الشاب مارتن أوديجارد رسالة وداع لنادي ريال سوسيداد الذي سيرحل عنه خلال الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تحقيق حلمه بالعودة إلى ريال مدريد واللعب مع الفريق الأول.

وكان ريال مدريد قد أعار أوديجارد لمدة موسمين إلى ريال سوسيداد في الصيف الماضي، لكن بعد تألق اللاعب بشكل ملفت في الموسم المنقضي، قرر المدرب زين الدين زيدان استعادته هذا الصيف وعدم الانتظار للصيف المقبل.

ويريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يدعم خط الوسط بلاعب مختلف عن المجموعة التي يملكها، وذلك في ظل عدم قدرة النادي على شراء لاعبين بالوقت الحالي بسبب الأزمة المالية التي خلقتها جائحة فيروس كورونا، لهذا وقع الاختيار على استعادة أوديجارد.

وخرج أوديجارد في مقطع فيديو لتوديع الفريق الباسكي، وقال خلاله “عائلتي ريال سوسيداد، أريد أن أرسل رسالة الوداع هذه، لكن قبل كل شيء أريد أن أشكرك على العام الذي لا ينسى بالنسبة لي”.

وتابع “لقد عشت لحظات رائعة مع هذا القميص، منذ العرض التقديمي، وهدفي الاول مع الفريق، والتأهل لنهائي الكأس والدوري الأوروبي”.

وأنهى أوديجارد رسالته “أريك أن أشكر الجماهير على كل المودة التي قدموها لي في الميدان، كما أشكر النادي على الثقة منحوها لي، وزملائي في الفريق والموظفين الذين ساعدوني على التحسن يوماً بعد يوم، وأخيراً حان الوقت لأقول وداعا”.

#ريال سوسيداد #أوديجارد

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