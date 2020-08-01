الداخلية: في حال زيادة اعداد المصابين بـ"كورونا" سنتخذ إجراءات مشددة مجددا

رام الله / سما /

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية العميد غسان نمر، اليوم الخميس، إن سيناريو الاغلاق الشامل في الضفة الغربية، ما زال قائما وموجودا، في حال ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف نمر: "السيناريو يبقى موجودا في حالة زيادة اعداد المصابين، وستضطر الحكومة الى اتخاذ إجراءات مشددة مجددا، حتى يتفهم المواطن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع: هذه القرارات تعتمد على مدى التزام المواطن باجراءات الوقاية ومحافظته على نفسه وعائلته من هذا الفيروس.

وأشار نمر إلى أن كافة المحافظات تفتح كافة الأيام حاليا ولا وجود لإغلاق لا ساعات او لمناطق، باستثناء اهالينا من أراضي الـ48، الذين نأمل منهم عدم الدخول الى أراضي الضفة الغربية، حتى نتمكن من السيطرة على الفيروس.

وأوضح أن التخوف يبقى موجودا من عودة انتشار كبيرة للفيروس وبعثرة الخارطة الوبائية كما نشهد في محافظة الخليل حتى الان لا يوجد خارطة واضحة للفيروس.