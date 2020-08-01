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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من كفر الديك ويقتحم منزل رئيس بلدية دير استيا

الخميس 13 أغسطس 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: زاهي الديك، وحسام الأحمد، ومجد ضمرة، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال، منزل رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان، وحققت معه ووجهت له تهديدات بخصوص عمليات القاء الحجارة والزجاجات الحارقة  على الشارع الالتفافي المحاذي للبلدة وكذلك قيام البلدية بفتح طرق زراعية للأهالي.

واستنكر محافظ سلفيت عبد الله كميل، ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي ومحاولاتها المتكررة لزعزعة الاستقرار والامن في مختلف بلدات وقرى المحافظة؛ مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني متمترس فوق ارضه ولن ترهبه تهديدات الاحتلال.

#الاحتلال

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