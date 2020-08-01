معاريف: جيش الاحتلال يستعد لجولة قريبة من التصعيد في غزة

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة معاريف العبرية، عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقديرها باستمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وتشير تقديرات المؤسسة العسكرية الى ان الرسالة التي ترسلها حماس هي أنها لا تنوي منع الوحدات من إطلاق البالونات.

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال يستعد لجولة قريبة من التصعيد، تشمل إطلاق قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات الغلاف.

ونشر جيش الاحتلال القبة الحديدية على نطاق واسع في الجنوب تحسبا لاحتمال وقوع تصعيد، بعد تكرار القصف الإسرائيلي على غزة في الأيام الأخيرة.