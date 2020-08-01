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استطلاع: تراجع لليكود وصعود "هناك مستقبل"

الخميس 13 أغسطس 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: تراجع لليكود وصعود "هناك مستقبل"


القدس المحتلة / سما /

 أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه اليوم الخميس، أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، سيتراجع أمام منافسيه، في حال جرت انتخابات هذه الأيام.

وبحسب الاستطلاع، فإن الليكود سيحصل على 27 مقعدًا، مقارنةً بـ 36 حصل عليها في انتخابات آذار/ مارس الماضي، في حين سيصبح حزب "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد ثاني أكبر حزب في الكنيست بحصوله على 20 مقعدًا.

وستصبح حزب كتلة يمينا ثالث قوة في الكنيست بالحصول على 18 مقعدًا، بينما القائمة المشتركة ستحصل على 15 مقعدًا، وحزب أزرق - أبيض على 9 مقاعد، ومثله حزب إسرائيل بيتنا، فيما سيحصل شاس على 8 مقاعد، ويهودوت هتوراة على 7 مقاعد ومثله حزب ميرتس.

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