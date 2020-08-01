ضبط 3.5 كغم من الذهب مع مسافر في معبر رفح

غزة / سما /

ضبطت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، الخميس، 3.5 كيلوغرام من الذهب بحوزة أحد المسافرين على معبر رفح، بالتنسيق مع دائرة الجمارك.

وقال مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة جمال مطر إن إدارة معبر رفح البري أبلغت المديرية بوجود كميات كبيرة من الذهب مع أحد المسافرين، وبيّن أنه تم تحويل الكميات المضبوطة لدائرة المختبرات بالمديرية لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من أن الكميات مدموغة بالدمغة الرسمية.

وأوضح مطر، أنه يُسمح للمسافرين بإخراج 200 غرام من الذهب فقط، وأي كميات أكثر من ذلك يجب التنسيق مع بخصوصها، وإلا فإنها تعتبر ضمن عمليات التهريب.