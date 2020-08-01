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الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.02% في تموز المنصرم

الخميس 13 أغسطس 2020 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.02% خلال شهر تموز 2020 مقارنة مع شهر حزيران 2020، بواقع 0.43% في قطاع غزة، في حين سجل ارتفاعاً نسبته 0.50% في القدس، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% في الضفة.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لتراجع أسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.55%، والغاز بمقدار 0.34%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 7.82%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 6.28%، والبطاطا بنسبة 5.77%، والبيض بنسبة 4.72%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.15%، والفواكه الطازجة بنسبة 3.98%.

وأشار إلى تراجع في أسعار الدجاج لتصل بالمتوسط الى 12 شيقلا/1كغم في فلسطين، في حين ارتفع سعر كل من البيض ليصل بالمتوسط الى 14 شيقلا/2كغم، والموز ليصل الى 6 شيقل/1كغم، كما وصل سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 4 شيقل/1كغم، ووصل سعر البصل والبطاطا الى 3 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2020 مع شهر تموز 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 2.14%، بواقع 2.28% في الضفة، وبمقدار 2.02% في قطاع غزة، وبمقدار 0.59% في القدس.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر تموز 2020 مقارنة مع شهر حزيران 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 10.45%، والخضروات الطازجة بمقدار 4.34%، رغم ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 20.56%، والبطاطا بنسبة 12.61%، والبيض بنسبة 5.05%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.79%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.26%، و"البنزين" بنسبة 4.20%، واللحوم الطازجة بنسبة 1.69%، والغاز بنسبة 0.65%.

وسجلت أسعار الدجاج في قطاع غزة تراجعاً لتصل في المتوسط الى 12 شيقلا/1كغم، في حين ارتفع سعر البيض ليصل الى 10 شواقل/2كغم، كما ارتفع سعر الموز ليصل الى 5 شيقل/1كغم، ووصل سعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والبصل والبطاطا الى 2 شيقل/1كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.50% خلال شهر تموز 2020 مقارنة مع شهر حزيران 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 18.88%، والخضروات المجففة بنسبة 14.78%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 11.69%، و"الديزل" بنسبة 1.90%، والخضروات الطازجة بنسبة 1.17%، والفواكه الطازجة بنسبة 0.95%، رغم انخفاض أسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 3.88%، والزيوت النباتية بمقدار 1.90%، واللحوم الطازجة بمقدار 1.59%، والدجاج الطازج بمقدار 0.96%.

وارتفعت أسعار الموز لتصل الى 8 شواقل/1كغم في القدس، كما ارتفع سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 6 شواقل/1كغم، كما وصل سعر كل من البصل والبطاطا الى 3 شيقل/1كغم، فيما انخفضت اسعار الدجاج لتصل الى 18 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر تموز 2020 مقارنة مع شهر حزيران 2020، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 5.14%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 4.30%، و"الديزل" بنسبة 4.26%، والفواكه الطازجة بنسبة 4.08%، والبطاطا بنسبة 1.95%، والخضروات الطازجة بنسبة 1.29%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.67%، والخضروات المجففة بمقدار 1.85%، والغاز بمقدار 0.84%.

وارتفعت أسعار البيض في الضفة لتصل الى 16 شيقلا/2كغم، كما ارتفع سعر الموز ليصل الى 7 شواقل/1كغم، ووصل سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة الى 4 شواقل/1كغم، كما بلغ سعر البصل والبطاطا 3 شيقل/1كغم.

#الإحصاء

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