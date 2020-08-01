رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، في عناوينها خبر وفاة طفل وتسجيل 499 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وإعلان الحكومة عن اجراءات جديدة للتعايش مع الجائحة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

وفاة طفل و499 إصابة جديدة بكورونا والحكومة تعلن عن اجراءات جديدة للتعايش مع الوباء

اخطارات وتجريف أراض وحملة اعتقالات في الضفة وهدم ذاتي في جبل المكبر والطور وتدمير سور بقلنديا

القضاء اللبناني يستمع اليوم إلى وزراء في قضية الانفجار ومسؤولون وأجهزة أمنية كانوا على علم بمخاطر تخزين المواد

المحكمة تصدر أمرا ثابتا يمنع بلدية القدس من دخول 25 دونما بوادي الربابة في سلوان

17 وفاة و1731 اصابة جديدة بالفيروس في اسرائيل خلال 24 ساعة

فوز الهان عمر ورشيدة طليب بالانتخابات التمهيدية للكونغرس واللوبي الاسرائيلي يمنى بهزيمة كبيرة

احصائية الوباء حول العالم: أكثر من 20 مليون اصابة و750 ألف وفاة

* "الحياة الجديدة":

"مركزية فتح" تثمن مواقف الرئيس والقيادة الرافضة لسياسة الاستيطان والضم

الحكومة تعلن عن اجراءات جديدة للتعايش مع جائحة كورونا: السماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة وفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية يومي الجمعة والسبت واستمرار اغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء ومنع كل أشكال التجمهر التي تشكل بيئة حاضنة لتفشي الفيروس

جنود الاحتلال والمستوطنون يصعدون.. هدم وتجريف وعربدة وحرق أراض زراعية

تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا في الأردن واغلاق الحدود مع سوريا

وفاة طفل من اذنا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

نوفل: وعود روسية بأن تكون فلسطين من أوائل الدول التي ستستفيد من لقاح كورونا

باحث من جامعة القدس يكتشف آثارا لأقدام ديناصورات عاشبة عاشت في فلسطين

* "الأيام":