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بعمر الستين .. يديعوت: رئيس الشاباك يتزوج للمرة الثانية سراً

الخميس 13 أغسطس 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعمر الستين .. يديعوت: رئيس الشاباك يتزوج للمرة الثانية سراً


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ان رئيس جهاز الشاباك، نداف أرجمان، تزوج للمرة الثانية، بشكل سري، وهو بعمر الستين سنة.
 
وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الخميس، أن أرجمان، الذي خدم لمدة 37 عاما بالشاباك، تزوج الجمعة الماضية، في طقوس سرية، وبحضور عدد قليل من العائلة.  
 
وقالت يديعوت، إن أرجمان، تزوج بأمراة تعرف عليها بالشاباك، لكنها لم تعد تعمل بالجهاز، مضيفةً أن أرجمان تزوج في نفس اليوم، الذي احتفل فيه بعيد ميلاده الستين.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن أرجمان، انفصل قبل عامين، عن زوجته الأولى مروت، وعن أولاده الثلاثة، وانتقل للعيش بمفرده.

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