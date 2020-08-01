حماس: الاحتلال يتحمّل نتائج التصعيد ضد غزة ولا يمكن القبول باستمرار هذا الحال

غزة / سما /

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومنع دخول الوقود والبضائع، بمثابة سلوك عدواني خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال تبعاتها.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي، إن هذه السياسات العدوانية التي تهدف إلى مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية، وتعطيل جهود مواجهة فيروس كورونا في ظل صمت إقليمي ودولي، سيستدعي إعادة رسم معالم المرحلة مجددًا وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة.

وأضاف "لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال".

ولليوم الثاني على التوالي، شنت طائرات الاحتلال هجمات على مواقع في قطاع غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف.