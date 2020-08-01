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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس

الخميس 13 أغسطس 2020 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس


غزة / سما /

أسعار الخضروات:

بندورة 1 شيكل

خيار 1 شيكل

خيار بلدي 1.25 شيكل

بصل 1.4 شيكل

بطاطا 1.8 شيكل

ليمون 4 شيكل

باذنجان صغير 1 شيكل

باذنجان كبير 1 شيكل

بامية مصرية 6 شيكل

بامية بلدية 8 شيكل

جزر 2 شيكل

فلفل رومي 2.5 شيكل

فلفل أخضر 2 شيكل

بطاطا حلوة. 1.5 شيكل

بنجر 6 شيكل

رمان حامض 2.5 شيكل

رمان حلو 3 شيكل

افوكادو 8.5 شيكل

أسعار الفواكه: 

مانجا تشيلي         5.5 شيكل

مانجا مايا             7 شيكل

مانجا نعومي         6 شيكل

انجاص اصفر         5 شيكل

انجاص اخضر.       4.5 شيكل

بلح اصفر               8 شيكل

سنطروزة حمراء.     5 شيكل

جوافة                   12 شيكل

خوخ نكترينا           3.5 شيكل

خوخ.                     4 شيكل

عنب الشيخ عجلين  3.5 شيكل

عنب حلواني.           7 شيكل

بطيخ بدون بذر        1.8 شيكل

#الخضروات

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