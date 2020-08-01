أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس

غزة / سما /
أسعار الخضروات:
بندورة 1 شيكل
خيار 1 شيكل
خيار بلدي 1.25 شيكل
بصل 1.4 شيكل
بطاطا 1.8 شيكل
ليمون 4 شيكل
باذنجان صغير 1 شيكل
باذنجان كبير 1 شيكل
بامية مصرية 6 شيكل
بامية بلدية 8 شيكل
جزر 2 شيكل
فلفل رومي 2.5 شيكل
فلفل أخضر 2 شيكل
بطاطا حلوة. 1.5 شيكل
بنجر 6 شيكل
رمان حامض 2.5 شيكل
رمان حلو 3 شيكل
افوكادو 8.5 شيكل
أسعار الفواكه:
مانجا تشيلي 5.5 شيكل
مانجا مايا 7 شيكل
مانجا نعومي 6 شيكل
انجاص اصفر 5 شيكل
انجاص اخضر. 4.5 شيكل
بلح اصفر 8 شيكل
سنطروزة حمراء. 5 شيكل
جوافة 12 شيكل
خوخ نكترينا 3.5 شيكل
خوخ. 4 شيكل
عنب الشيخ عجلين 3.5 شيكل
عنب حلواني. 7 شيكل
بطيخ بدون بذر 1.8 شيكل