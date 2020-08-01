الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا من الضفة

رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال 14 مواطنًا على الأقل، فجر اليوم الخميس، من مناطق بالضفة الغربية.

واعتقل جنود الاحتلال رائد عباس نصار ونعيم رمضان نصار من كفر نعمة غرب رام الله، واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير السابق رامي البرغوثي واعتقلوا ابن شقيقه ناصر عبداللطيف البرغوثي من بيت ريما، وابن شقيقته صلاح بسام البرغوثي من دير غسانة. ومن قرية أبو شخيدم جرى اعتقال الشاب مراد قنداح والأسير السابق أحمد عبد الحافظ.

كما جرى اعتقال أبو عماد الدحبور ونجله عبادة دحبور من روجيب جنوب شرق نابلس، والشاب حسام مازن أبو الوفا وهو نجل شهيد من قرية كفر الديك في سلفيت، والشاب براء حوشية من مدينة جنين، وجرى اعتقاله على حاجز زعترة، والشاب صلاح استيتي، ورائد أنس حثناوي.

ومن بلدة العيساوية في القدس المحتلة اعتقل الاحتلال الفتى محمود محمد عبيد والشاب إياس حسين عبيد.