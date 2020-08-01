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صاروخ لم ينفجر ونطالب بمحاسبة من تسبب بالحادث

الاونروا : احدى مدارسنا اصيب جراء الغارات الاسرائيلية على غزة وتم ايقاف العملية التعليمية

الخميس 13 أغسطس 2020 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : احدى مدارسنا اصيب جراء الغارات الاسرائيلية على غزة وتم ايقاف العملية التعليمية


غزة / سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان احدى مدارسها في غرب مدينة غزة اصيبت باضرار جراء غارات اسرائيلية على المدينة فجر اليوم.

وقال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه انه " قد تم اغلاق المدرسة التي تعرضت لاضرار ويبدو ان هناك شيئا لم ينفجر داخل المدرسة ويتم حاليا حصر الاضرار ولن يسمح بعودة الطلاب الا بعد ان يتم التاكد من سلامة المدرسة".

وقال انه يتم استيضاح الحقائق وسيتم بناء على التقرير سيتم ابلاغ كافة الاطراف ذات العلاقة والمطالبة بتحمل المسؤولية والمحاسبة".

وكانت الاجهزة الامنية الفلسطينية في قطاع غزة عثرت على صاروخ اطلقته طائرة استطلاع دون ان ينفجر داخل اسوار مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا غرب مدينة غزة.

وقال مصدر امني، ان الامن عثر على صاروخ استطلاع لم ينفجر في مدرسة الشاطئ الابتدائية غرب غزة بعد قصف الليل الماضي.

وحضر خبراء المتفجرات لتفكيك الصاروخ بعد تعطيل الدراسة في المدرسة.

وفي سياق متصل، تحطمت نوافذ عشرات المنازل جراء القصف الاسرائيلي على غرب غزة وشرق بيت حانون.

وكانت الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت عدة غارات في مناطق متفرقة في قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

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