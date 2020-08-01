  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجربة إسرائيلية - أميركية على صاروخ اعتراضي من نظام حيتس2

الخميس 13 أغسطس 2020 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تجربة إسرائيلية - أميركية على صاروخ اعتراضي من نظام حيتس2


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلي، بالشراكة مع الجيش الأميركي، في بيان مشترك، فجر اليوم الخميس، عن إجراء تجربة مخطط لها مسبقًا، لصاروخ اعتراضي دفاعي من طراز حيتس2، أو ما يعرف بـ "السهم".

وبحسب الإعلان المشترك - كما ورد في موقع يديعوت أحرونوت - فإن العملية جرت من حقل تجريبي وسط إسرائيل، وكانت العملية ناجحة بمحاكاة التصدي لصاروخ أرض - أرض بعيد المدى برأس حربي، وهو ما يتوافق مع خطة وأهداف التجربة كما حددت سابقًا.

ووفقًا للبيان، إن التجربة أثبتت أن القدرة المحسنة لنظام أسلحة حيتس، المستخدم حاليًا في خدمة الجيش الإسرائيلي، قد ثبت أنه يتعامل بفعالية مع التهديدات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن جميع أنظمة الدفاع الصاروخي شاركت في التجربة كجزء من إعداد وجاهزية نظام التشغيل.

وقال بيني غانتس وزير الجيش الذي تم إطلاعه على مدى نجاح التجربة، إن إسرائيل تواجه تحديات بعيدة وقريبة، والصناعات العسكرية والدفاعية تضمن لنا دائمًا بأن نكون متقدمين بخطوة على "أعدائنا" وأن ندافع عن "دولة إسرائيل". وفق قوله.

وأضاف "تعبر التجربة المشتركة مع الولايات المتحدة عن الصداقة والشراكة بين البلدين، والتزام الولايات المتحدة العميق بأمن المواطنين الإسرائيليين، وسنواصل العمل معًا لتعزيز قدرات نظام الدفاع في الجو والبحر والبر وفي الفضاء الإلكتروني". كما قال.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها إسرائيل، وأميركا، تجارب مماثلة على أنظمة صواريخ مماثلة من نطام حيتس وغيره، وكانت أجرت تجربة مماثلة في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي من قاعدة بلماخيم، وأجرت أخرى بداية العام الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

الاكتشاف الأول من نوعه .. آثار لأقدام ديناصورات في رام الله

مرفق رابط الفحص.. الأونروا تعلن عن موعد صرف الكابونات الصفراء لشهر 8/2020

الليلة.. ابتعدوا عن هواتفكم ووجهوا أنظاركم للسماء

أول تعقيب من الفنان الفلسطيني محمد عساف على خبر زفافه..

مروحية إسرائيلية تطلق صاروخًا بالخطأ تجاه أشكول

وزير اسرائيلي: لا يوجد قرار عسكري مع غزة.. ونحتاج لطريقة ذكية لإلحاق الأذى بأهداف حماس العسكرية

الحكومة تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع "كورونا": السماح بإقامة صلاة الجمعة وفتح المحال التجارية

الأخبار الرئيسية

unnamed (1)

الاونروا : احدى مدارسنا اصيب جراء الغارات الاسرائيلية على غزة وتم ايقاف العملية التعليمية

فتح معبر رفح البري لليوم الثالث على التوالي

وفاة طفل من بلدة إذنا بالخليل متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا"

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل تكفي مساعدة موضعية لخروج غزة من أزمتها المتجذرة؟

ردا على اطلاق البالونات المفخخة.. قناة اسرائيلية: تل أبيب تدرس 3 خيارات..!