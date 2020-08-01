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مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون جرافة جنوب نابلس

الخميس 13 أغسطس 2020 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون جرافة جنوب نابلس


رام الله / سما /

هاجم مستوطنون الليلة الماضية عددًا من منازل قرية عصيرة القبلية، كما حاولوا إحراق جرّافة في محاجر عوريف جنوب نابلس.

ووفق مصادر محلية فإن أهالي عصيرة القبلية تصدوا لمستوطنين كانوا بحماية جنود الاحتلال والذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما تسبب بإصابات اختناق.

كما حاول مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" بعد منتصف الليلة الماضية إضرام النار في جرافة بأحد المحاجر، تعود ملكيته للمواطنين علي العيسى ومحمد حمدان.

وخط المستوطنون شعارات عنصرية باللغة العبرية قرب مكان إضرام النار "الهدم يؤدي إلى الخراب".

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