اجواء حارة .. ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبليةحاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ،والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود3 درجات مئوية ،والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج